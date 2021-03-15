В Латвии обнаружили первые случаи угандийского штамма коронавируса

В Латвии обнаружили первые семь случаев коронавируса, обусловленные штаммом из Уганды, известным как A.23.1.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом заявил Янис Кловиньш, руководитель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований.

По его словам, первые случаи обнаружили две недели назад - всего три из 192 проанализированных положительных тестов. На этой неделе штамм обнаружили в четырех из 96 проанализированных образцов.

Во всех случаях образцы принадлежали жителям города Лиепая.

По его словам, информации об особенностях угандийского штамма пока недостаточно.

Штамм A.23.1 впервые зафиксировали в Уганде. Это иной штамм, чем тот, что упоминается как южноафриканский.

Южноафриканского подтипа в Латвии еще не выявляли.