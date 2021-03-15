Коронавірус став в Англії та Уельсі найсмертоноснішою інфекційною хворобою за 102 роки

Коронавірус прямо або опосередковано спричинив в Англії та Уельсі більше смертей, ніж будь-яка інша інфекційна чи паразитарна хвороба за 102 роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Офісу національної статистики.

COVID-19 вказаний як причина або супутня причина смерті у свідоцтвах про смерть понад 140 000 британців за 2020 рік, з них 73 500 - в Англії та Уельсі. Інші інфекційні чи паразитарні хвороби зазначені як причина у 4 400 свідоцтвах.

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Це найвища кількість смертей від інфекційних чи паразитарних хвороб з 1918 року, коли в Англії та Уельсі зареєстрували 89 900 смертей з таких причин.

На цей час з початку епідемії у Британії офіційно від коронавірусу померли понад 125 тисяч людей. Загалом перехворіли 4,2 млн.

Найбільше смертей випало на січень 2021 року - понад 28 тисяч, що більше, ніж в будь-який інший місяць року. Відтоді кількість смертей поступово спадає.

За тиждень 8-14 березня зареєстрували 1015 смертей від коронавірусу (до таких зараховують смерті менш ніж за 28 днів після позитивного тесту на коронавірус). Це на 31,4% менше, ніж за попередній тиждень.