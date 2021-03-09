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У Британії найменша кількість випадків коронавірусу за добу з кінця вересня

Вівторок, 9 березня 2021, 12:22

Кількість нових випадків захворювання на COVID-19, зафіксованих у Великій Британії, знизилась в понеділок до найнижчого показника з кінця вересня минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За добу було підтверджено 4712 нових випадків коронавірусу, у порівнянні з 5177 у неділю, і це був найменший показник з 28 вересня.

Цифри також показали 65 нових смертей протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID-19, що є найменшим показником з 12 жовтня.

Британський уряд заявив, що станом на неділю 22 377 255 людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, що становить понад 33% населення.

Минулого тижня стало відомо, що британський регулятор не вимагатиме масштабних клінічних досліджень і погодження з нуля для модифікованих вакцин від коронавірусу, адаптованих до нових штамів - якщо у майбутньому в цьому буде необхідність.

Також стало відомо, що Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії (SII).

Нагадаємо, посол Британії в Україні  Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.

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