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Коронавирус стал в Англии и Уэльсе самой смертоносной инфекционной болезнью за 102 года

Понедельник, 15 марта 2021, 15:58

Коронавирус прямо или косвенно вызвал в Англии и Уэльсе больше смертей, чем любая другая инфекционная или паразитарная болезнь за 102 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Офиса национальной статистики.

COVID-19 указан как причина или сопутствующая причина смерти в свидетельствах о смерти более 140 000 британцев в 2020 году, из них 73 500 - в Англии и Уэльсе. Другие инфекционные или паразитарные болезни указаны как причина в 4400 свидетельствах.

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Это наивысшее количество смертей от инфекционных или паразитарных болезней с 1918 года, когда в Англии и Уэльсе зарегистрировали 89 900 смертей по таким причинам.

В настоящее время с начала эпидемии в Британии официально от коронавируса умерли более 125 000 человек. В целом переболели 4,2 миллиона.

Больше всего смертей пришлось на январь 2021 года - более 28 000, что больше, чем в любой другой месяц года. С тех пор количество смертей постепенно спадает.

За неделю 8-14 марта зарегистрировали 1015 смертей от коронавируса (к таким относят смерти менее чем за 28 дней после положительного теста на коронавирус). Это на 31,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

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Великобритания Коронавирус
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