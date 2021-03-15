Франція на добу призупинила використання вакцини AstraZeneca

Франція слідом за Німеччиною та ще низкою країн щонайменш на добу призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca, очікуючи висновку європейського регулятора.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це заявив президент Еммануель Макрон.

Його заява з’явилася майже одразу після оголошення МОЗ Німеччини про призупинення використання вакцини.

За рекомендацією міністерства охорони здоров’я, разом з органами охорони здоров’я, було прийнято рішення з міркувань обережності призупинити щеплення (вакциною) AstraZeneca. "Ми сподіваємося якнайшвидше відновити її використання, якщо висновок буде позитивним", - цитують його ЗМІ.

Європейське медичне агентство має повідомити свій висновок у вівторок 16 березня.

Нагадаємо, перед цим вже низка європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

Міністр охорони здоров’я Німеччини спершу заявляв, що країна не планує призупиняти використання вакцини на час розслідування. Проте 15 березня ФРН за рекомендацією експертного інституту також призупинила використання щеплення AstraZeneca.