Франция на сутки приостановила использование вакцины AstraZeneca

Франция следом за Германией и еще рядом стран как минимум на сутки приостанавливает прививки вакциной AstraZeneca, ожидая заключения европейского регулятора.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

Его заявление появилось почти сразу после объявления Минздрава Германии о приостановлении использования вакцины.

По рекомендации министерства здравоохранения, совместно с органами здравоохранения, было принято решение из соображений предосторожности приостановить прививки вакциной AstraZeneca. "Мы надеемся как можно быстрее возобновить ее использование, если заключение будет положительным", - цитируют его СМИ.

Европейское медицинское агентство должно дать свое заключение во вторник 16 марта.

Напомним, перед этим уже ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов в Дании. В настоящее время не доказано, что эти случаи связаны с вакцинацией.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и во время расследования и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

Министр здравоохранения Германии сначала заявлял, что страна не планирует приостанавливать использование вакцины на время расследования. Однако 15 марта ФРГ по рекомендации экспертного института также приостановила использование вакцины AstraZeneca.