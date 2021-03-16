Британія не бачить причин зупиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив в понеділок, що вакцина AstraZeneca від COVID-19 безпечна, і що уряд дуже впевнено використовує її у своїй кампанії з вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На питання, чи може він запевнити людей у ​​тому, що британсько-шведська вакцина безпечна, Джонсон відповів: "Так, можу".

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"MHRA (британський регулюючий орган з ліків) - один з найжорсткіших і досвідчених регулюючих органів в світі. Вони взагалі не бачать причин припиняти програму вакцинації", - сказав він.

"Таким чином, ми як і раніше дуже впевнені в програмі, і приємно бачити, що вона розгортається з такою швидкістю по всій Британії", - додав Джонсон.

Німеччина, Франція та Італія заявили в понеділок, що припинять щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про можливі серйозні побічні ефекти.

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Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією і Норвегією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби. Ще кілька країн ЄС призупинили вакцинацію препаратом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами, і людям не слід панікувати.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня, щоб розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу COVID-19 англо-шведської компанії AstraZeneca.