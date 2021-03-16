Єврокомісія домовилась з BioNTech/Pfizer про прискорену поставку 10 млн доз вакцини
Європейська комісія і виробники вакцин BioNTech та Pfizer домовились про прискорену доставку країнам ЄС 10 мільйонів доз вакцини у другому кварталі.
Про це у вівторок повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".
Ці дози надійдуть з числа 100 мільйонів доз, про які комісія домовилась з компаніями у другому контракті, та які передбачені на 3 та 4 квартали 2021 року.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що домовленість дасть можливість державам-членам маневрувати і заповнювати прогалини в поставках.
"Я знаю, наскільки важливий другий квартал для здійснення наших стратегій вакцинації в державах-членах. Ці 10 мільйонів доз, які надійдуть швидше, доведуть загальну кількість доз BioNTech/Pfizer у другому кварталі до понад 200 мільйонів", - сказала фон дер Ляєн.
Сьогоднішню пропозицію Єврокомісії мають схвалити держави-члени ЄС.
Нагадаємо, у січні-лютому ЄС зіткнувся з дефіцитом вакцини після того, як Pfizer-BioNTech попередила про тимчасові затримки, а далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла.
На тлі цих новин Єврокомісія оголосила про запровадження контролю за експортом доз, вироблених на території блоку, а деякі країни-члени почали шукати альтернативні варіанти.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.