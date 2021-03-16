Еврокомиссия договорилась с BioNTech/Pfizer об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины

Европейская комиссия и производители вакцин BioNTech и Pfizer договорились об ускоренной доставке странам ЕС 10 млн доз вакцины во втором квартале.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Эти дозы поступят из числа 100 млн доз, о которых комиссия договорилась с компаниями во втором контракте, и предусмотренных на 3 и 4 кварталы 2021 года.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что договоренность позволит государствам-членам маневрировать и заполнять пробелы в поставках.

"Я знаю, насколько важен второй квартал для осуществления наших стратегий вакцинации в государствах-членах. Эти 10 млн доз, которые поступят быстрее, доведут общее количество доз BioNTech/Pfizer во втором квартале до более чем 200 млн", - сказала фон дер Ляйен.

Сегодняшнее предложение Еврокомиссии должны одобрить государства-члены ЕС.

Напомним, в январе-феврале ЕС столкнулся с дефицитом вакцины после того, как Pfizer-BioNTech предупредила о временных задержках, а дальше AstraZeneca объявила, что может поставить в ближайшее время существенно меньше доз, чем обещала.

На фоне этих новостей Еврокомиссия объявила о введении контроля за экспортом доз, произведенных на территории блока, а некоторые страны-члены начали искать альтернативные варианты.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.