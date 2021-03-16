Кіпр купить 50 тисяч доз "Спутника V" після схвалення європейським регулятором
Кіпр вирішив придбати певну кількість російської вакцини "Спутник V" після затвердження Європейським агентством з лікарських засобів.
Про це заявив державному радіо речник уряду Кіріакос Кушос, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
Рішення було прийнято два тижні тому, але оголосили про нього лише у вівторок.
"Це буде двостороння угода. Це рішення було затверджене два тижні тому ", - сказав він.
"Питанням займається міністр охорони здоров’я. Після затвердження вакцини ми продовжимо закупівлю" - заявив Кушос.
Він додав, що вирішено придбати 50 000 вакцин, і існує можливість збільшення розміру замовлення залежно від наявності інших вакцин.
На сьогодні ЄС затвердив чотири вакцини та підписав угоди із західними виробниками вакцин від імені 27-членного блоку, але виробничі збої уповільнили поставки, і деякі держави-члени шукають власні рішення.
Угорщина та Словаччина придбали російську вакцину, а Чехія заявила, що теж може зробити замовлення.
Закупівля урядом Словаччини 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу спровокувала політичну кризу.
Як повідомлялося, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" не раніше травня.