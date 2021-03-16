Кипр купит 50 тысяч доз "Спутника V" после одобрения европейским регулятором

Кипр решил приобрести определенное количество российской вакцины "Спутник V" после утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом заявил государственному радио представитель правительства Кириакос Кушос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Решение было принято две недели назад, но объявили о нем только во вторник.

"Это будет двустороннее соглашение. Это решение было утверждено две недели назад", - сказал он.

"Вопросом занимается министр здравоохранения. После утверждения вакцины мы продолжим закупку", - заявил Кушос.

Он добавил, что решено приобрести 50 000 доз вакцины, и существует возможность увеличения размера заказа в зависимости от наличия других вакцин.

На сегодня ЕС утвердил четыре вакцины и подписал соглашения с западными производителями вакцин от имени 27-членного блока, но производственные сбои замедлили поставки, и некоторые государства-члены ищут собственные решения.

Венгрия и Словакия приобрели российскую вакцину, а Чехия заявила, что тоже может сделать заказ.

Закупка правительством Словакии 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса спровоцировала политический кризис.

Как сообщалось, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может утвердить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не раньше мая.