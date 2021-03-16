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Місто у Каталонії оголосило короля Іспанії персоною нон грата

Вівторок, 16 березня 2021, 15:39

Міська рада каталонського міста Сан-Кугат-дал-Бальєс (округ Барселона) оголосила короля Іспанії Феліпе VI персоною нон грата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням El Nacional.cat.

Рішення було прийнято в понеділок на засіданні міської ради. Ініціативу підтримали представники трьох партій, які виступають за незалежність Каталонії, партія "Громадяни" і соціалісти проголосували проти, "Ліві республіканці Каталонії" (ERC) утрималися.

Мер міста Мірея Інгла при цьому пояснила, що мета полягала не у проголошенні конкретної людини персоною нон грата, а оголошення такою самої монархії.

"Оголошення персоною нон-грата лише робить когось жертвою і не йде до кореня проблеми. Ми засуджуємо монархію як таку, будь то Феліпе VI або хтось інший", - підкреслила Інгла.

Ініціатива також передбачала проголошення міста Сан-Кугат-дал-Бальєс "республіканським та антимонархічним містом".

Варто зазначити, що в Каталонії іспанську монархію критикують особливо жорстко.

Як повідомлялося, сестри короля Іспанії Феліпе VI вакцинувалися від коронавірусу в Абу-Дабі минулого місяця під час відвідин свого батька, що викликало обурення на батьківщині, де більшість іспанців все ще чекають на щеплення.

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