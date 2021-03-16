Город в Каталонии объявил короля Испании персоной нон грата

Городской совет каталонского города Сан-Кугат-дал-Вальес (округ Барселона) объявил короля Испании Фелипе VI персоной нон грата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой El Nacional.cat.

Решение было принято в понедельник на заседании городского совета. Инициативу поддержали представители трех партий, выступающих за независимость Каталонии, партия "Граждане" и социалисты проголосовали против, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) воздержались.

Мэр города Мирея Ингла при этом пояснила, что цель состояла не в объявлении конкретного человека персоной нон грата, а в объявлении таковой самой монархии.

"Объявление персоной нон грата только делает кого-то жертвой и не идет к корню проблемы. Мы осуждаем монархию как таковую, будь то Фелипе VI или кто-то другой", - подчеркнула Ингла.

Инициатива также предусматривала провозглашение города Сан-Кугат-дал-Вальес "республиканским и антимонархическим городом".

Стоит отметить, что в Каталонии испанскую монархию критикуют особенно жестко.

Как сообщалось, сестры короля Испании Фелипе VI вакцинировались от коронавируса в Абу-Даби в прошлом месяце во время посещения своего отца, что вызвало возмущение на родине, где большинство испанцев все еще ждут прививки.