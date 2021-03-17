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Німеччина несе особливу відповідальність за звільнення Криму - посол України

Середа, 17 березня 2021, 08:46

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявляє, що Німеччина має "моральний обов’язок" перед Україною покласти край російській окупації Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у колонці українського дипломата, опублікованій у Berliner Zeitung.

Посол подякував Німеччині, яка разом з країнами ЄС, США та іншими демократіями ввела санкції проти Росії через окупацію Криму.

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Водночас, посол вважає, що Німеччина може і повинна зіграти вирішальну роль у припиненні анексії Криму - з огляду на нацистську окупацію в минулому.

"Це зобов'язання випливає не тільки з того факту, що міжнародний порядок, а отже і територіальна цілісність України повинні бути відновлені, і що дію міжнародного права необхідно відновити.

Моральний обов'язок Федеративної Республіки покласти край незаконній окупації Криму також випливає насамперед із повсякчасної історичної відповідальності Німеччини перед Україною за нацистську тиранію з понад 8 мільйонами українських жертв війни", - вважає український посол.

Мельник підкреслив, що Крим мав трагічну роль у цій складній колоніальній історії, "але сьогодні німецька громадськість навряд чи усвідомлює це".

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"Німеччина двічі окупувала Крим військовими засобами за останнє сторіччя. Перше німецьке завоювання півострова сталося в ході операції "Фаустшлаг" відразу після підписання першого мирного договору між Українською Народною Республікою і Центральними державами в Брест-Литовську (9 лютого 1918 року), і окупація тривала до кінця війни.

Друга німецька окупація Криму, яка почалася в жовтні 1941 року і закінчилася після дев'ятимісячної облоги Севастополя 5 липня 1942 року, тривала два з половиною роки і принесла величезні нацистські злочини", - пише Мельник,

За його словами, німецькі окупанти провели нещадну кампанію винищення населення, в ході якої було вбито сотні тисяч мирних жителів, в тому числі 38 тисяч кримських євреїв. 

"Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати", - резюмував посол.

Мельник зауважує, що Німеччина та її союзники мають безліч політичних і економічних інструментів, які можна і потрібно використовувати, щоб змусити Росію відмовитися від анексії Криму і зупинити її агресивну поведінку.

"Прямо зараз у Німеччині є історична можливість об'єднати зусилля з новим американським урядом, щоб протистояти кремлівським правителям з новою трансатлантичною жорсткістю", - наголосив Мельник.

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