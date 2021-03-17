Засуджений за корупцію експрезидент Франції знову постане перед судом

Експрезидента Франції Ніколя Саркозі планують судити в середу за звинуваченням у незаконному фінансуванні його невдалої виборчої кампанії в 2012 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Новий процес планується розпочати через два тижні після того, як Саркозі засудили за корупцію та торгівлю впливом в рамках іншої справи.

Однак новий судовий розгляд, швидше за все, буде швидко призупинений та перенесений на більш пізній термін, оскільки один із захисників був госпіталізований з COVID-19.

66-річний Саркозі, який був президентом з 2007 по 2012 рік, був звинувачений у тому, що він витратив майже вдвічі більше дозволеної суми - 22,5 мільйона євро – під час виборчої кампанії в 2012 році, яку він програв соціалісту Франсуа Олланду .

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Якщо його визнають винним, йому загрожує тюремний термін до року та штраф у розмірі 3750 євро. Експрезидент заперечує протиправні дії.

Згідно з судовим розслідуванням, Саркозі "безперечно пішов на шахрайство, яке дозволило йому в ході кампанії 2012 року мати ресурси, які значно перевищують дозволені законом".

Починаючи з 1990 року та після кількох скандалів, французьке законодавство передбачає низку норм, що суворо обмежують витрати на передвиборну кампанію.

Слідчий магістрат дійшов висновку, що Саркозі та його близьке оточення вирішили провести "видовищні та дорогі мітинги". Загальна вартість кампанії сягнула щонайменше 42,8 млн євро.

Окрім Саркозі, ще 12 осіб та компанія, яка відповідає за організацію мітингів, перебувають під судом за звинуваченнями, включаючи підробку документів, зловживання довірою, шахрайство та співучасть у незаконному фінансуванні виборчих кампаній.

Деякі звинувачені під час слідства визнали свою вину.

Саркозі пішов з великої політики в 2017 році, але все ще має великий вплив в рамках консервативної партії, яку було перейменовано в "Республіканці".

Два тижні тому Саркозі був засуджений до одного року ув'язнення та дворічного умовного покарання за корупцію. Він оскаржив цей вирок.

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