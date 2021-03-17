Осужденный за коррупцию экс-президент Франции вновь предстанет перед судом

Экс-президента Франции Николя Саркози планируют судить в среду по обвинению в незаконном финансировании его неудачной избирательной кампании в 2012 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Новый процесс планируется начать через две недели после того, как Саркози осудили за коррупцию и торговлю влиянием в рамках другого дела.

Однако новое судебное рассмотрение, скорее всего, будет быстро приостановлено и перенесено на более поздний срок, поскольку один из защитников был госпитализирован с COVID-19.

66-летний Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год, был обвинен в том, что он потратил почти вдвое больше разрешенной суммы - 22,5 миллиона евро - во время избирательной кампании в 2012 году, которую он проиграл социалисту Франсуа Олланду.

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Если его признают виновным, ему грозит тюремный срок до года и штраф в размере 3750 евро. Саркози отрицает противоправные действия.

Согласно судебному расследованию, Саркози "бесспорно пошел на мошенничество, которое позволило ему в ходе кампании 2012 года иметь ресурсы, которые значительно превышают разрешенные законом".

Начиная с 1990 года и после нескольких скандалов, французское законодательство предусматривает ряд норм, строго ограничивающих расходы на предвыборную кампанию.

Следователь пришел к выводу, что Саркози и его близкое окружение решили провести "зрелищные и дорогие митинги". Общая стоимость кампании составила около 42,8 млн евро.

Кроме Саркози, еще 12 человек и компания, которая отвечает за организацию митингов, находятся под судом по обвинению, включая подделку документов, злоупотребление доверием, мошенничество и соучастие в незаконном финансировании избирательных кампаний.

Некоторые обвиняемые во время следствия признали свою вину.

Саркози ушел из большой политики в 2017 году, но все еще имеет большое влияние в рамках консервативной партии, которая была переименована в "Республиканцы".

Две недели назад Саркози был приговорен к одному году заключения и двухлетнему условному наказанию за коррупцию. Он обжаловал этот приговор.

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