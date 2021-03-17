У Чехії зафіксували рекордне число госпіталізованих з COVID-19

У Чехії станом на понеділок 9901 людина була госпіталізована з коронавірусною хворобою – досі найбільша кількість пацієнтів з COVID-19 була 9100.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Міністерство охорони здоров’я Чехії опублікувало кількість госпіталізованих у рамках ретроспективної корекції.

Кількість пацієнтів у важкому стані, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, в понеділок була також найбільшою за всю епідемію. Їх було 2045.

Станом на ранок середи, статистичні дані свідчать про 9006 госпіталізованих, 2016 з яких перебувають у важкому стані. Можливо, найближчими днями дані будуть переглянуті знову.

Поки що кількість пацієнтів зростає, незважаючи на вжиті заходи та розпочату вакцинацію.

Тиск на медичних працівників у Чехії наразі величезний, під час осінньої хвилі епідемії в лікарні в найгірші дні було максимум 8150 людей. Зростання стає ще більш вираженим у пацієнтів у важкому стані, які потребують підключення до ШВЛ. Торік важких пацієнтів було максимум близько 1200.

Як повідомлялося, сусідня з Чехією Польща зареєструвала 25 052 щоденних випадки коронавірусу, що є найвищим показником з листопада.