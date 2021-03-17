В Чехии зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

В Чехии по состоянию на понедельник 9901 человек был госпитализирован с коронавирусной болезнью - до сих пор большое количество пациентов с COVID-19 была 9100.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Министерство здравоохранения Чехии опубликовало количество госпитализированных в рамках ретроспективной коррекции.

Количество пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии, в понедельник была также самым большим за всю эпидемию. Их было 2045.

По состоянию на утро среды, статистические данные свидетельствуют о 9006 госпитализированных, 2016 из которых находятся в тяжелом состоянии. Возможно, в ближайшие дни данные будут пересмотрены снова.

Пока количество пациентов растет, несмотря на принятые меры и начатую вакцинацию.

Давление на медицинских работников в Чехии пока огромный, во время осенней волны эпидемии в больнице в худшие дни было максимум 8150 человек. Рост становится еще более выраженным у пациентов в тяжелом состоянии, которые требуют подключения к ИВЛ. В прошлом году тяжелых пациентов было максимум около 1200.

Как сообщалось, соседняя с Чехией Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случая коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.