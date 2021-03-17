У Польщі рекордне число нових випадків коронавірусу з листопада

Польща зареєструвала 25 052 щоденних випадки коронавірусу, що є найвищим показником з листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Для порівняння, протягом попередньої доби нових заражень було 14 396.

За минулу добу 103 людини померли від COVID-19, а 350 осіб померли у зв’язку з COVID-19 і іншими захворюваннями.

Від початку пандемії Польща з 38 мільйонами жителів повідомила про 1 956 974 випадки заражень та 48 032 смерті.

15 березня міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський попередив, що якщо кількість заражень і надалі ростиме, в країні не виключений національний локдаун.

З понеділка влада Польщі запровадила локдаун у двох воєводствах, у тому числі в Варшаві.