У Польщі рекордне число нових випадків коронавірусу з листопада
Середа, 17 березня 2021, 11:51
Польща зареєструвала 25 052 щоденних випадки коронавірусу, що є найвищим показником з листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.
Для порівняння, протягом попередньої доби нових заражень було 14 396.
За минулу добу 103 людини померли від COVID-19, а 350 осіб померли у зв’язку з COVID-19 і іншими захворюваннями.
Від початку пандемії Польща з 38 мільйонами жителів повідомила про 1 956 974 випадки заражень та 48 032 смерті.
15 березня міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський попередив, що якщо кількість заражень і надалі ростиме, в країні не виключений національний локдаун.
З понеділка влада Польщі запровадила локдаун у двох воєводствах, у тому числі в Варшаві.
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