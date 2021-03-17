МОЗ Британії наполягає на безпечності вакцини AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я Британії наполягає на безпечності вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання через побоювання з приводу тромбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Метт Хенкок закликав людей прислухатися до регулюючих органів і отримати щеплення, як тільки у них з'явиться можливість.

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Прагнучи заспокоїти британців, Хенкок підкреслив, що британський регулятор MHRA, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів вважають, що британсько-шведська вакцина безпечна.

"Ми постійно відстежуємо дію цих вакцин і знаємо, що вакцина Oxford/AstraZeneca рятує життя у Великій Британії прямо зараз, тому, якщо вам подзвонять, зробіть щеплення", - сказав він.

На питання, чи були свідчення того, що люди відмовлялися від щеплення після призупинення вакцинації в Європі, Хенкок сказав, що "величезна кількість людей все ще вакцинується кожен день", і що "ентузіазм з приводу вакцинації неймовірно сильний".

Близько 13 країн призупинили використання вакцини в очікуванні додаткових роз'яснень щодо її безпеки.

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Очікується, що регулюючий орган ЄС, Європейське агентство з лікарських засобів, у четвер опублікує результати свого розслідування випадків утворення тромбів у вакцинованих людей.

За словами виробника AstraZeneca, близько 17 мільйонів людей в ЄС і Британії отримали дозу вакцини, і станом на минулий тиждень було зареєстровано менше 40 випадків утворення тромбів.

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