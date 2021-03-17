У Британії щеплення від коронавірусу отримали 25 млн людей - майже 50% дорослих
25 мільйонів людей у Британії отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, такі дані увечері 17 березня оприлюднив уряд.
Дані Департаменту охорони здоров’я свідчать, що вакциновані вже майже половина дорослого населення країни, у тому числі 90% людей, яких вважають особливо вразливими групами.
Загалом першу дозу вакцини отримали 25 273 226 людей, і з них близько 1,7 млн вакциновані обома дозами.
"Останнє чудове досягнення - 25 мільйонів причин для впевненості у майбутньому, тоді як ми поступово починаємо "відкривати" країну. Дякую нашим медикам, науковцям, військовим, волонтерам та усім, залученим до постачання вакцин", - написав у своєму Twitter прем’єр Борис Джонсон.
The latest milestone is an incredible achievement – representing 25 million reasons to be confident for the future as we cautiously reopen society.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 17, 2021
Thank you to the brilliant NHS, scientists, armed forces, volunteers and all those who’ve helped our rollout. pic.twitter.com/bR9sGMU3bo
До 15 квітня уряд розраховує вакцинувати першою дозою 32 млн людей, охопивши усі 9 пріоритетних груп.
Цього тижня почали отримувати запрошення на щеплення люди віком від 50 років.