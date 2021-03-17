25 мільйонів людей у Британії отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, такі дані увечері 17 березня оприлюднив уряд.

Дані Департаменту охорони здоров’я свідчать, що вакциновані вже майже половина дорослого населення країни, у тому числі 90% людей, яких вважають особливо вразливими групами.

Загалом першу дозу вакцини отримали 25 273 226 людей, і з них близько 1,7 млн вакциновані обома дозами.

"Останнє чудове досягнення - 25 мільйонів причин для впевненості у майбутньому, тоді як ми поступово починаємо "відкривати" країну. Дякую нашим медикам, науковцям, військовим, волонтерам та усім, залученим до постачання вакцин", - написав у своєму Twitter прем’єр Борис Джонсон.

The latest milestone is an incredible achievement – representing 25 million reasons to be confident for the future as we cautiously reopen society.



Thank you to the brilliant NHS, scientists, armed forces, volunteers and all those who’ve helped our rollout. pic.twitter.com/bR9sGMU3bo — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 17, 2021

До 15 квітня уряд розраховує вакцинувати першою дозою 32 млн людей, охопивши усі 9 пріоритетних груп.

Цього тижня почали отримувати запрошення на щеплення люди віком від 50 років.