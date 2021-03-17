У Британії почали вакцинацію останньої "групи ризику"

У Північній Ірландії, Шотландії, а тепер і Англії почалася вакцинація людей віком від 50 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Це остання група у списку "груп ризику", для людей з яких більший ризик серйозних ускладнень та смерті внаслідок зараження коронавірусом.

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У Північній Ірландії та окремих районах Шотландії та Англії вакцинація цієї групи вже стартувала, але більшість жителів Англії з групи 50+ почнуть отримувати запрошення на щеплення з цього дня.

Це близько двох мільйонів людей.

Загалом у Британії щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою отримали вже понад 24 мільйони людей - майже половина дорослого населення.

Близько 1,6 млн вакциновані вже обома дозами.

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