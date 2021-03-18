Россия вызвала своего посла из Вашингтона после слов Байдена о Путина-"убийце"

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отправится в Москву для консультаций после последних заявлений президента США Джо Байдена, что РФ заплатит за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

По ее словам, консультации проводятся с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Читайте также Кулеба об отчете американской разведки: очередное громкое фиаско РФ

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена выходит, а что не очень", - сказала Захарова.

Она добавила, что главное для России - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, потому что Вашингтон завел их в тупик.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - подчеркнула она.

Вызов посла происходит после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором он заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

В вторник, 17 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Джо Байдена.