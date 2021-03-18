G7: РФ – сторона конфлікту на Донбасі, а не посередник, санкції проти неї триватимуть

Глави МЗС країн G7 закликали Росію припинити дестабілізацію України, заявивши, що санкції проти неї триватимуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністрів, опубліковану міністерством закордонних справ Британії.

"Ми рішуче виступаємо проти продовження Росією дестабілізації України, особливо проти дій Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, нехтування нею зобов'язань, взятих на себе в рамках Мінських угод. Повна імплементація Мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником" - йдеться у заяві.

Міністри привітали прийняття рішення про припинення вогню, здійснене 27 липня минулого року, яке, за їх словами, значно зменшило насильство в зоні конфлікту.

"Однак конфлікт продовжує забирати людські життя та завдавати серйозної шкоди критичній інфраструктурі. Ми шкодуємо про недавню військову ескалацію збройних формувань, які підтримує Росія на лінії зіткнення. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, підтримуваних нею на сході України, а також надання російського громадянства сотням тисяч українських громадян" - заявили в G7.

Міністри закликали всі сторони повністю виконувати Мінські домовленості та підкреслили відповідальність Росії у контексті залучення до Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи з метою досягнення справедливого та тривалого політичного вирішення конфлікту.

"G7 залишається повністю відданою виконанню санкцій і продовжуватиме підтримувати Україну" - йдеться у заяві.