G7: РФ - сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, санкции против нее продолжатся

Главы МИД стран G7 призвали Россию прекратить дестабилизацию Украины, заявив, что санкции против нее будут продолжаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министров, опубликованное министерством иностранных дел Великобритании.

"Мы решительно выступаем против продления Россией дестабилизации Украины, особенно против действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пренебрежение ею обязательств, взятых на себя в рамках Минских соглашений. Полная имплементация Минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в заявлении.

Министры приветствовали принятие решения о прекращении огня, совершенное 27 июля прошлого года, которое, по их словам, значительно уменьшило насилие в зоне конфликта.

"Однако конфликт продолжает уносить человеческие жизни и наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре. Мы сожалеем о недавней военной эскалации вооруженных формирований, поддерживаемых Россия на линии соприкосновения. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить подпитку конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированием, поддерживаемых ею на востоке Украина, а также предоставление российского гражданства сотням тысяч украинских граждан", - заявили в G7.

Министры призвали все стороны полностью выполнять Минские договоренности и подчеркнули ответственность России в контексте привлечения к Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и длительного политического решения конфликта.

"G7 остается полностью преданной выполнению санкций и будет продолжать поддерживать Украину", - говорится в заявлении.