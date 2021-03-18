Армянская оппозиция призвала игнорировать досрочные выборы, которых сама и добивалась

В оппозиции Армении призвали игнорировать досрочные парламентские выборы, анонсированные премьером Николом Пашиняном, если при этом премьер или его команда будут оставаться у власти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "News.am", об этом заявил один из оппозиционных лидеров - Вазген Манукян, кандидат оппозиции на пост премьера.

"Заявление Пашиняна еще не значит, что он будет проводить выборы. Но если это произойдет - я ни в коем случае не буду участвовать. Нужно сделать все, чтобы не допустить их проведения", - сказал он.

По его мнению, на выборы нельзя соглашаться, пока у власти остаются нынешний премьер и его команда.

"Если Никол Пашинян уйдет в отставку, но власть останется в руках его команды, то проводить выборы ни в коем случае нельзя. А если Пашинян останется - то тем более нельзя", - отметил он.

Однако он отметил, что оппозиционные силы еще не проводили консультаций.

Напомним, 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.

В последние недели в Армении обострился политический кризис. 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в кризисной ситуации.

В тот же день Пашинян заявил о решении освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".

В Ереване состоялись митинги сторонников и оппонентов Пашиняна.

Оппозиция Армении давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе. Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России. В Армении эту договоренность восприняли как капитуляцию страны.

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