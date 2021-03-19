В Болгарии задержали нескольких предполагаемых шпионов России - СМИ

В столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Сколько человек задержаны, не уточняется. В связи с проведенной в четверг во второй половине дня операцией на выезде из Софии увеличилось присутствие полиции.

Обыски прошли по нескольким адресам в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.

По данным источников в правоохранительных органах, задержанные шпионы не являются россиянами.

Некоторые из задержанных являются действующими болгарскими госслужащими, которые имели доступ к важной для страны секретной информации.

Операция, в которой приняли участие сотрудники Главной прокуратуры, Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел, была направлена ​​на предотвращение утечки секретной государственной информации.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.