В Болгарии задержали нескольких предполагаемых шпионов России - СМИ
В столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.
Сколько человек задержаны, не уточняется. В связи с проведенной в четверг во второй половине дня операцией на выезде из Софии увеличилось присутствие полиции.
Обыски прошли по нескольким адресам в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.
По данным источников в правоохранительных органах, задержанные шпионы не являются россиянами.
Некоторые из задержанных являются действующими болгарскими госслужащими, которые имели доступ к важной для страны секретной информации.
Операция, в которой приняли участие сотрудники Главной прокуратуры, Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел, была направлена на предотвращение утечки секретной государственной информации.
За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.