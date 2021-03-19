Президент Литви підтримав збереження санкцій проти Росії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що санкції проти Росії повинні залишатись чинними, поки вона не звільнить незаконно зайняті території України.

Про це він сказав п’ятницю під час виступу в українському парламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, Литва бачить зусилля Україні у прямуванні до політичного розв’язання конфлікту на Донбасі.

"Ми недвозначно закликаємо Росію та підсилені нею угруповання невідкладно виконати вимоги мінських угод", - сказав Науседа.

Президент Литви переконаний, що санкції проти Росії повинні тривати до повного звільнення української території від російських військ.

"Санкції проти Росії мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайнятих територій України", - заявив литовський президент.

Як повідомлялося, Науседа розпочав своє звернення українською мовою, згадавши про спільних героїв та засудивши агресію Росії.

Він також заявив про підтримку України на її шляху до членства у ЄС і НАТО.