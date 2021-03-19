Президент Литвы поддержал сохранение санкций против России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции против России должны оставаться в силе, пока она не освободит незаконно занятые территории Украины.

Об этом он сказал сегодня во время выступления в украинском парламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, Литва видит усилия Украины в движении к политическому решению конфликта на Донбассе.

"Мы недвусмысленно призываем Россию и усиленные ею группировки безотлагательно выполнить требования минских соглашений", - сказал Науседа.

Президент Литвы уверен, что санкции против России должны продолжаться до полного освобождения украинской территории от российских войск.

"Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятых территорий Украины", - заявил литовский президент.

Как сообщалось, Науседа начал свое обращение на украинском языке, вспомнив о совместных героев и осудив агрессию России.

Он также заявил о поддержке Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.