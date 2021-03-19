Через спалах епідемії Україна значно скоротила список країн "червоної зони"

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон – у порівнянні з попереднім тижнем перелік "червоних" країн істотно скоротився.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. В Україні цей показник станом на 19 березня складав 354,5, тоді як станом на 12 березня - 274,7.

Загалом у "червоній" зоні зараз перебуває 44 країни, в порівнянні з 52 минулого тижня.

Серед сусідів України у "червоній зоні" залишаються Угорщина, Польща, Словаччина та Молдова.

Туристичні Туреччина і Грузія, куди українці можуть в’їхати з негативним результатом тесту - у зеленій зоні. "Зеленим" залишається також Єгипет.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Як повідомлялося, Україна планує зробити умовою в’їзду в країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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