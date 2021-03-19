Из-за вспышки эпидемии Украина значительно сократила список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - по сравнению с предыдущей неделей перечень "красных" стран заметно сократился.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель по состоянию на 19 марта составлял 354,5, тогда как по состоянию на 12 марта - 274,7.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 44 страны, по сравнению с 52 на прошлой неделе.

Среди соседей Украины в "красной зоне" остаются Венгрия, Польша, Словакия и Молдова.

Туристические Турция и Грузия, куда украинцы могут въехать с отрицательным результатом теста - в зеленой зоне. "Зеленым" остается также Египет.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.