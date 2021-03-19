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Швейцарія відклала плани щодо пом'якшення обмежень через посилення епідемії

П'ятниця, 19 березня 2021, 16:53

Швейцарія відклала плани послабити обмеження щодо COVID-19, заявив уряд у п'ятницю, посилаючись на збільшення кількості випадків коронавірусу та недостатній прогрес у сфері вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Спочатку Швейцарія планувала з понеділка дозволити проведення заходів на відкритому повітрі, таких як футбольні матчі та концерти, але обрала більш обережну тактику, оскільки сусідні Франція та Німеччина також відклали послаблення обмежень.

"Ризик неконтрольованого збільшення кількості випадків в даний час занадто великий для подальшого пом’якшення обмежень, після того, як кількість заражень знову зростає з кінця лютого", - заявив уряд у п'ятницю.

"Крім того, ще мало людей щеплено, щоб запобігти різкому зростанню госпіталізацій", - додали в уряді.

Кількість випадків коронавірусу у Швейцарії та сусідньому Ліхтенштейні зросла за останні дні, досягнувши в четвер 1750, що значно перевищує середньоденний показник, який донедавна становив 1285 випадків.

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