Швейцария отложила планы по смягчению ограничений из-за усиления эпидемии

Швейцария отложила планы ослабить ограничения по COVID-19, заявило правительство в пятницу, ссылаясь на увеличение количества случаев коронавируса и недостаточный прогресс в сфере вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сначала Швейцария планировала с понедельника разрешить проведение мероприятий на открытом воздухе, таких как футбольные матчи и концерты, но выбрала более осторожную тактику, поскольку соседние Франция и Германия также отложили ослабление ограничений.

"Риск неконтролируемого увеличения количества случаев в настоящее время слишком большой для дальнейшего смягчения ограничений, после того, как количество заражений снова растет с конца февраля", - заявил правительство в пятницу.

"Кроме того, еще мало людей привито, чтобы предотвратить резкий рост госпитализаций", - добавили в правительстве.

Количество случаев коронавируса в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне выросло за последние дни, достигнув в четверг 1750, что значительно превышает среднедневной показатель, который до недавнего времени составлял 1285 случаев.