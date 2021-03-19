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У Туреччині за "тероризм" затримали 77 осіб, включно з членами опозиційної партії

П'ятниця, 19 березня 2021, 18:25

У Туреччині за підозрою в причетності до терористичної діяльності затримали 77 осіб, серед них і кількох представників прокурдської Демократичної партії народів (HDP) - другої найбільшої опозиційної сили у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Затримання відбулися у рамках операції проти Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною організацією.  

У поліції повідомляють, що рейди відбулися у Стамбулі, Анкарі та провінціях Адана і Коджаелі. 

За даними джерел у поліції, серед затриманих - керівники HDP у двох районах Стамбула та у районі провінції Коджаелі.

17 березня прокуратура Туреччини висунула звинувачення проти HDP та заявила про необхідність заборони партії.  

Прокурор Бекір Сахін стверджує, що HDP  "діє разом з терористами Робітничої партії Курдистану та пов'язаними організаціями, виступаючи продовженням таких організацій".

У ЄС висловили стурбованість з приводу таких намірів.  

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Туреччина
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