В Турции за "терроризм" задержали 77 человек, в том числе членов оппозиционной партии

В Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности задержали 77 человек, среди них и нескольких представителей прокурдской Демократической партии народов (HDP) - второй крупнейшей оппозиционной силы в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Задержание состоялось в рамках операции против Рабочей партии Курдистана, которую считают террористической организацией.

В полиции сообщают, что рейды прошли в Стамбуле, Анкаре и провинциях Адана и Коджаэли.

По данным источников в полиции, среди задержанных - руководители HDP в двух районах Стамбула и в районе провинции Коджаэли.

17 марта прокуратура Турции выдвинула обвинения против HDP и заявила о необходимости запрета партии.

Прокурор Бекир Сахин утверждает, что HDP "действует вместе с террористами Рабочей партии Курдистана и связанными организациями, выступая продолжением таких организаций".

В ЕС выразили обеспокоенность по поводу таких намерений.