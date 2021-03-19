Лукашенко назвав можливих кандидатів у президенти на майбутніх виборах

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "починає придивлятися" до потенційних кандидатів на наступних президентських виборах та назвав двох, які, на його думку, були б "сильними кандидатами".

Як пише "Європейська правда" з посиланям на білоруську службу "Радіо Свобода", про це він сказав у виступі, фрагмент якого оприлюднив 19 березня близький до його пресслужби Телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко сказав, що вважає єдиною можливою формою передачі влади вибори.

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"Народ вибрав - усе. Мої діти після мене не будуть президентами", - сказав він.

"У мене тут є двоє моїх людей, вони можуть брати участь у президентських виборах, і при цьому будуть сильними кандидатами. Один генерал (помічник Лукашенка у Гродненській області Юрій Караєв), другий губернатор (Гродненської області Володимир Караник). Молоді, нове покоління, толкові. Знають ціну цій країні", - цитують Лукашенка.

Юрій Караєв з липня 2019 року очолював МВС, а з 29 жовтня 2020 року перейшов на нинішню посаду. Караєв входить до санкційного списку ЄС, США, Британії та Канади.

Володимир Караник з липня 2019 до кінця серпня 2020 року був міністром охорони здоров’я, після цього став головою виконкому Гродненської області.

Він також під санкціями ЄС і США, запровадженими проти посадовців режиму Лукашенка за придушення мирних протестів.

На початку березня Лукашенко на зустрічі, де разом з ним були прем’єр та силовики, заявив, що всі вони можуть балотуватися у президенти. На зустрічі були присутні прем’єр-міністр Роман Головченко, міністр оборони Віктор Хренін, держсекретар Ради безпеки Олександр Вольфович та керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Олег Воїнов.