Лукашенко назвал возможных кандидатов в президенты на будущих выборах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "начинает присматриваться" к потенциальным кандидатам на следующих президентских выборах и назвал двух, которые, по его мнению, были бы "сильными кандидатами".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом он сказал в выступлении, фрагмент которого обнародовал 19 марта близкий к его прессслужбе Телеграмм-канал "Пул первого".

Лукашенко сказал, что считает единственной возможной формой передачи власти выборы.

"Народ избрал - все. Мои дети после меня не будут президентами", - сказал он.

"У меня здесь есть двое моих людей, они могут участвовать в президентских выборах, и при этом будут сильными кандидатами. Один генерал (помощник Лукашенко в Гродненской области Юрий Караев), второй губернатор (Гродненской области Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые. Знают цену этой стране", - цитируют Лукашенко.

Юрий Караев с июля 2019 возглавлял МВД, а с 29 октября 2020 года перешел на нынешнюю должность. Караев входит в санкционный список ЕС, США, Великобритании и Канады.

Владимир Караник с июля 2019 года до конца августа 2020 года был министром здравоохранения, после этого стал председателем исполкома Гродненской области.

Он также под санкциями ЕС и США, введенным против чиновников режима Лукашенко за подавление мирных протестов.

В начале марта Лукашенко на встрече, где вместе с ним были премьер и силовики, заявил, что все они могут баллотироваться в президенты. На встрече присутствовали премьер-министр Роман Головченко, министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и руководитель департамента международного военного сотрудничества Олег Воинов.