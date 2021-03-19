Грузинська опозиція заявила про відновлення акцій протесту після провалу перемовин

Грузинська опозиція заявила, що поновить акції протестів після чергової невдалої спроби перемовин з правлячою "Грузинською мрією", попри посередництво ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Починаючи з 12 березня, влада та опозиція намагалися домовитись про вихід з політичої кризи за участі спеціального посланника глави Євроради. Але після тижня перемовин, останній раунд яких тривав 9 годин, оголосили, що досягти згоди не вдалося.

Деталей перемовин не повідомляють. Відомо лише те, що обговорювали рамковий документ з 6 пунктів, складений за безпосередньої участі президента Євроради Шарля Мішеля. Серед іншого, йшлося про реформу виборчої та судової системи.

Каменями спотикання стало питання дострокових виборів, а також звільнення лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелії та співвласника опозиційного телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа.

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Один з лідерів "Єдиного національного руху" Заал Удумашвілі 19 березня після конкультацій з лідерами опозиції заявив, що сили починають "нову протестну хвилю". Перша акція планується у суботу 20 грудня о 12-00 біля парламенту.

"Грузинська мрія" відкрито заявила, що закриває двері для європейських партнерів та загалом для Заходу. Опозиція зі свого боку була конструктивною… Ми майже відмовилися від вуличних акцій, доки не закінчаться перемовини, тому що вважали, що у "Грузинській мрії" переможе здоровий глузд. Від завтра ми переходимо до зовсім іншого режиму дій", - заявив він.

Лідер "Мрії" Іраклій Кобахідзе у свою чергу поклав відповідальність за провал перемовин на опозицію, зазначивши, що опозиційні сили висунули ультиматум, який передбачав нехтування верховенством права.

Під час візиту прем’єра Грузії до Брюсселя цього тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що на правлячій "Грузинській мрії" лежить особлива відповідальність за те, щоб знайти вихід з політичної кризи, водночас закликавши грузинську опозицію повернутися до парламенту.

Детальніше про події в Грузії - у статті Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО,

а також М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії.