Президент Євроради починає дводенний візит в Україну, їде на Донбас

Президент Європейської ради Шарль Мішель 2-3 березня перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до програми візиту, опублікованій на сайті Євроради, 2 березня Мішель відвідає Донбас разом з президентом України Володимиром Зеленським.

У рамках візиту у вівторок о 13:00 заплановано зустріч із Зеленським, а пізніше з представниками операції Об'єднаних сил і моніторингової місії ОБСЄ.

На 14:30 призначено спільну пресконференцію Мішеля із Зеленським.

3 березня Мішель перебуватиме у Києві і зустрінеться з представниками інституцій, які борються з корупцією, відвідає центр вакцинації і візьме участь у заходах біля монумента на Майдані Незалежності.

Також на цей день заплановані зустріч із Зеленським і спільна пресконференція.

Перед візитом в Україну Мішель відвідав Молдову та Грузію, де після арешту опозиційного лідера з новою силою розвинулась політична криза.

Детальніше: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО