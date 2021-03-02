Президент Євроради починає дводенний візит в Україну, їде на Донбас
Президент Європейської ради Шарль Мішель 2-3 березня перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Відповідно до програми візиту, опублікованій на сайті Євроради, 2 березня Мішель відвідає Донбас разом з президентом України Володимиром Зеленським.
У рамках візиту у вівторок о 13:00 заплановано зустріч із Зеленським, а пізніше з представниками операції Об'єднаних сил і моніторингової місії ОБСЄ.
На 14:30 призначено спільну пресконференцію Мішеля із Зеленським.
3 березня Мішель перебуватиме у Києві і зустрінеться з представниками інституцій, які борються з корупцією, відвідає центр вакцинації і візьме участь у заходах біля монумента на Майдані Незалежності.
Також на цей день заплановані зустріч із Зеленським і спільна пресконференція.
Перед візитом в Україну Мішель відвідав Молдову та Грузію, де після арешту опозиційного лідера з новою силою розвинулась політична криза.
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