Президент Евросовета начинает двухдневный визит в Украину, едет на Донбасс

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2-3 марта посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно программе визита, опубликованной на сайте Евросовета, 2 марта Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В рамках визита во вторник в 13:00 запланирована встреча с Зеленским, а позже с представителями операции Объединенных сил и мониторинговой миссии ОБСЕ.

На 14:30 назначена пресс-конференция Мишеля с Зеленским.

3 марта Мишель будет находиться в Киеве и встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости.

Также на этот день запланированы встреча с Зеленским и совместная пресс-конференция.

Перед визитом в Украину Мишель посетил Молдову и Грузию, где после ареста оппозиционного лидера с новой силой разгорелся политический кризис.

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