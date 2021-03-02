У Конгресі закликали Байдена звернути увагу на права людини в Туреччині

170 членів Палати представників США звернулися до Білого дому із закликом звернути увагу на тривожну ситуацію з правами людини в Туреччині, що у тому числі визначає політику США у відносинах з країною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Листа від 26 лютого, що адресований держсекретареві Ентоні Блінкену, підписали представники обох партій. Серед підписантів - керівник Комітету з міжнародних відносин Грег Мікс та член Комітету республіканець Майк Маккоул.

Вони зазначають, що Туреччина, член НАТО, тривалий час є важливим союзником США, але зараз через політику президента Реджепа Таїпа Ердогана відносини між країнами ускладнилися.

"Стратегічні питання заслужено отримували значну увагу у наших двосторонніх відносинах, проте грубі порушення прав людини та погіршення ситуації з демократією у Туреччині викликають значну тривогу", - пишуть вони.

Члени Конгресу пишуть, що Ердоган та його партія послабили судову систему, розставили "своїх" людей на ключові позиції в армії та розвідці і несправедливо відправили за ґрати низку політичних опонентів, журналістів та членів меншин.

Ймовірно, приводом для листа стала заява Ердогана 20 лютого про те, що спільні інтереси Туреччини й США мають більшу вагу, ніж існуючі розбіжності.

На початку лютого схожого листа надіслала двопартійна більшість Сенату США. 54 зі 100 сенаторів підписали лист, в якому звинувачують президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у маргіналізації внутрішньої опозиції, придушенні критичних ЗМІ, ув'язненні журналістів та чистці незалежних суддів.

Втім, спірними питаннями між Вашингтоном та Анкарою є не тільки ситуація з правами людини, але й закупівля Туреччиною російського зенітно-ракетного комплексу С-400 та підтримка Штатами курдів у Сирії.

Зокрема, 14 грудня Вашингтон наклав санкції на ключове оборонне агентство Туреччини та його керівника у зв’язку з придбанням країною російських систем С-400.

Вашингтон заявляє, що С-400 становить загрозу для його винищувачів F-35 і для ширших систем оборони НАТО. Ердоган назвав це атакою на суверенні права Анкари.