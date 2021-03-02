В Конгрессе призвали Байдена обратить внимание на права человека в Турции

170 членов Палаты представителей США обратились к Белому дому с призывом обратить внимание на тревожную ситуацию с правами человека в Турции, что в том числе определяет политику США в отношениях с государством.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Письмо от 26 февраля, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену, подписали представители обеих партий. Среди подписантов - руководитель Комитета по международным отношениям Грег Микс и член Комитета республиканец Майк Маккоул.

Они отмечают, что Турция, член НАТО, длительное время является важным союзником США, но сейчас из-за политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между странами осложнились.

"Стратегические вопросы заслуженно получали значительное внимание в наших двусторонних отношениях, однако грубые нарушения прав человека и ухудшение ситуации с демократией в Турции вызывают значительную тревогу", - пишут они.

Члены Конгресса пишут, что Эрдоган и его партия ослабили судебную систему, расставили "своих" людей на ключевые позиции в армии и разведке и несправедливо отправили за решетку ряд политических оппонентов, журналистов и членов меньшинств.

Вероятно, поводом для письма стало заявление Эрдогана 20 февраля о том, что общие интересы Турции и США имеют больший вес, чем существующие разногласия.

В начале февраля похожее письмо прислало двухпартийное большинство Сената США. 54 из 100 сенаторов подписали письмо, в котором обвиняют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в маргинализации внутренней оппозиции, подавлении критических СМИ, заключении журналистов и чистке независимых судей.

Впрочем, спорными вопросами между Вашингтоном и Анкарой является не только ситуация с правами человека, но и закупка Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400 и поддержка Штатами курдов в Сирии.

В частности, 14 декабря Вашингтон наложил санкции на ключевое оборонное агентство Турции и его руководителя в связи с приобретением страной российских систем С-400.

Вашингтон заявляет, что С-400 представляет угрозу для его истребителей F-35 и для более широких систем обороны НАТО. Эрдоган назвал это атакой на суверенные права Анкары.