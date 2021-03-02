У Туреччині відкрили ресторани і дозволили учням повернутися в школи

У Туреччині у вівторок після тривалого періоду знову відкрилися ресторани, а учням дозволили повернутися в школи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок ввечері президент Реджеп Таїп Ердоган скасував локдауни у вихідні дні в містах з низьким і середнім рівнем ризику і обмежив блокування тільки неділями в містах з високим ризиком зараження.

Власники кафе і ресторанів, які більшу частину минулого року обмежувалися послугами їжі на винос, давно наполягали на відкритті після того, як доходи сектора впали на 65%.

Кафе та ресторанам дозволено відчинятись з 7:00 до 19:00 при 50-відсотковій заповнюваності у всіх провінціях, за винятком "червоних".

Наприкінці минулого року уряд закрив усі ресторани для обіду в приміщеннях, щоб зупинити поширення смертельного коронавірусу. Відтоді їм було дозволено надавати послуги вивезення та доставки.

По всій Туреччині дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи відновили часткове очне навчання.

Турецька влада пішла на ослаблення обмежень попри те, що щоденні випадки коронавірусу виросли до 9891 в понеділок, що є найвищим показником з 11 січня.

"Число випадків зараження мутантним вірусом постійно зростає. Ми не бачимо умов для повернення до старого "нормального" стану ", - заявила Асоціація лікарів Туреччини в Twitter, закликаючи до більшого рівня тестування і вакцинації.

"Політичні та економічні інтереси не повинні переважати над людським життям і наукою", - наголошується в заяві.

У Туреччині з населенням 83 мільйони осіб уже понад 7 мільйонів осіб отримали перше щеплення, а 1,89 мільйона - другу.

Нагадаємо, Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з-за кордону. Для перетину кордону і далі вимагатимуть надати негативний результат тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до подорожі.