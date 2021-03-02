В Турции открыли рестораны и позволили ученикам вернуться в школы

В Турции во вторник после длительного периода вновь открылись рестораны, а ученикам разрешили вернуться в школы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник вечером президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил локдауны в выходные дни в городах с низким и средним уровнем риска и ограничил блокировки только по воскресеньям в городах с высоким риском заражения.

Владельцы кафе и ресторанов, которые большую часть прошлого года ограничивались услугами еды на вынос, давно настаивали на открытии после того, как доходы сектора упали на 65%.

Кафе и ресторанам разрешено открываться с 7:00 до 19:00 при 50-процентной заполняемости во всех провинциях, за исключением "красных".

В конце прошлого года правительство закрыло все рестораны для обеда в помещениях, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса. С тех пор им было разрешено предоставлять услуги вывоза и доставки.

По всей Турции дошкольные и начальные школы, а также 8-12 классы восстановили частичное очное обучение.

Турецкие власти пошли на ослабление ограничений несмотря на то, что ежедневные случаи коронавируса выросли до 9891 в понедельник, что является самым высоким показателем с 11 января.

"Число случаев заражения мутантным вирусом постоянно растет. Мы не видим условий для возвращения к старому "нормальному" состоянию", - заявила Ассоциация врачей Турции в Twitter, призывая к большему уровню тестирования и вакцинации.

"Политические и экономические интересы не должны преобладать над человеческой жизнью и наукой", - отмечается в заявлении.

В Турции с населением 83 миллионов человек уже более 7 млн человек получили первую прививку, а 1,89 млн - вторую.

Напомним, Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа. Для пересечения границы и дальше требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до путешествия.