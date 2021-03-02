Німеччина планує продовжити локдаун до Великодня, але з деякими послабленнями

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує продовжити загальнонаціональний карантин до великодніх свят, тобто до кінця березня.

Це випливає з проєкту резолюції, представленого перед зустріччю Меркель з прем'єр-міністрами федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Згідно з пропозицією, яка буде обговорюватися в середу, карантин пропонується продовжити до 28 березня.

Однак, вже в понеділок, 8 березня, повинні почати діяти менш суворі обмеження на контакти. Будуть дозволені зустрічі максимум для п'яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років. Зараз дозволяються зустрічі максимум двох людей.

Також будуть відкриті квіткові і книжкові магазини, садові центри, тату-салони та салони манікюру, а також масажні салони у всіх федеральних землях. Але передбачається вимога на одного клієнта у 20 квадратних метрів площі.

Меркель і лідери земель повинні будуть вирішити, за яких 7-денних показників захворюваності на 100 000 жителів можна посилити або пом'якшити заходи. У документі згадуються 35 і 50 заражень як два можливих варіанти.

З наближенням Великодня проєкт угоди також закликає німців уникати поїздок всередині країни і за кордон, додаючи, однак, що у святкові дні будуть дозволені обмежені відвідування родичів.

Нагадаємо, 1 березня у Німеччині знову відкрилися перукарні після закриття через коронавірус на два з половиною місяці.