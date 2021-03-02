Германия планирует продлить локдаун до Пасхи, но с некоторыми послаблениями

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает продлить общенациональный карантин до пасхальных праздников, то есть до конца марта.

Это следует из проекта резолюции, представленного перед встречей Меркель с премьер-министрами федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Согласно предложению, которое будет обсуждаться в среду, карантин предлагается продлить до 28 марта.

Однако уже в понедельник, 8 марта, должны начать действовать менее строгие ограничения на контакты. Будут разрешены встречи максимум для пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Сейчас разрешаются встречи максимум двух человек.

Также будут открыты цветочные и книжные магазины, садовые центры, тату-салоны и салоны маникюра, а также массажные салоны во всех федеральных землях. Но предполагается требование на одного клиента в 20 квадратных метров площади.

Меркель и лидеры земель должны будут решить, при каких 7-дневных показателях заболеваемости на 100 000 жителей можно усилить или смягчить меры. В документе упоминаются 35 и 50 заражений двух возможных варианта.

С приближением Пасхи проект соглашения также призывает немцев избегать поездок внутри страны и за границу, добавляя, однако, что в праздничные дни будут разрешены ограничены посещения родственников.

Напомним, 1 марта в Германии вновь открылись парикмахерские после закрытия из-за коронавируса на два с половиной месяца.