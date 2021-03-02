Сербія подарувала вакцину сусідній Боснії

Сербія у вівторок пожертвувала 5 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca боснійсько-хорватському регіону сусідньої Боснії, щоб він нарешті міг розпочати кампанію з вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Боснійсько-хорватська федерація, один з двох автономних регіонів Боснії, замовила 1,2 мільйона доз вакцини в рамках глобальної схеми COVAX і майже 900 тисяч доз вакцини у Євросоюзу, але дотепер не отримала жодної дози.

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Президент Сербії особисто прилетів у аеропорт Сараєва, щоб передати вакцини. Він пообіцяв відправити ще одну партію з 5 тисячами доз в найближчі дні.

"Я щасливий, що ми можемо врятувати життя за допомогою вакцин, це важливо. Сербія діє як друг і сусід", - сказав Вучич журналістам.

Боснія - третя колишня югославська республіка після Північної Македонії і Чорногорії, яка отримала вакцини від Сербії.

Ще один регіон Боснії, Республіка Сербська, яка підтримує тісні зв'язки з Белградом, минулого місяця почала вакцинацію російською вакциною "Спутник V", яку отримала від Сербії.

Белград також виділив 5000 доз вакцини для медичного персоналу з Республіки Сербської для вакцинації на території Сербії.

Сербія є одним із лідерів у Європі за темпами вакцинації. Близько 1 мільйон людей в Сербії отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19.