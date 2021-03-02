Сербия подарила вакцину соседней Боснии

Сербия во вторник пожертвовала 5000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca боснийско-хорватскому региону соседней Боснии, чтобы он наконец мог начать кампанию по вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Боснийско-хорватская федерация, один из двух автономных регионов Боснии, заказала 1,2 миллиона доз вакцины в рамках глобальной схемы COVAX и почти 900 тысяч доз вакцины в Евросоюзе, но до сих пор не получила ни одной.

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Президент Сербии лично прилетел в аэропорт Сараева, чтобы передать вакцины. Он пообещал отправить еще одну партию с 5 тысячами доз в ближайшие дни.

"Я счастлив, что мы можем спасти жизни с помощью вакцин, это важно. Сербия действует как друг и сосед", - сказал Вучич журналистам.

Босния - третья бывшая югославская республика после Северной Македонии и Черногории, которая получила вакцины от Сербии.

Еще один регион Боснии, Республика Сербская, которая поддерживает тесные связи с Белградом, в прошлом месяце начала вакцинацию российской вакциной "Спутник V", которую получила от Сербии.

Белград также выделил 5000 доз вакцины для медицинского персонала из Республики Сербской для вакцинации на территории Сербии.

Сербия является одним из лидеров в Европе по темпам вакцинации. Около 1 млн человек в Сербии получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.