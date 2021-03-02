Президент Черногории предлагает закрыть въезд для людей без ПЦР-теста

Президент Черногории Мило Джуканович считает, что здоровье населения страны в опасности, поэтому следует принять более решительные меры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Он заявил, что ужасные цифры умерших и больных в Черногории требуют своевременного введения и эффективного применения эпидемических мер, закрытия границ для въезда в страну без проведения ПЦР-теста, а также ускорения процесса иммунизации населения.

"Для того чтобы защитить граждан, мы должны подняться выше идеологических разногласий", - сказал Джуканович.

"Здоровью наших граждан угрожает серьезная опасность", - добавил он.

Именно поэтому он обратился к государственным учреждениям и гражданам с просьбой вернуться к такому ответственному поведению, как во время первой волны коронавируса.

"Более чем когда-либо, нам нужен системный подход, коллективная работа компетентных учреждений, профессионализм, эффективность и солидарность в выполнении всех задач. С этой целью необходимо обновить и энергично принять меры, эффективно контролировать их соблюдение, закрыть границу для въезд в Черногорию без проведения ПЦР-теста, а также ускорить процесс иммунизации в интересах более эффективной и долгосрочной защиты здоровья населения", - заявил Джуканович.

Как сообщалось, в Черногории 2 марта вступили в силу новые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.