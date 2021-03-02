Глава МЗС Литви не виключає додаткових санкцій проти Росії

Після того, як ЄС затвердив санкції щодо декількох російських посадових осіб, пов'язаних з ув'язненням опозиціонера Алексєя Навального, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не виключає можливості того, що список буде розширений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, якщо з наближенням осінніх парламентських виборів в Росії будуть нові репресії, спрямовані проти опозиції, "ця дискусія продовжиться, з'являться нові прізвища".

Міністр сподівається, що їх запропонують не східні держави ЄС, а інші члени блоку.

"Очевидно, що цей список буде розширюватися, але я підозрюю, що також будуть шукати географічну рівномірність. Інакше кажучи, щоб прізвища пропонували внести в список не тільки представники Балтійських країн, наприклад, як це сталося в останній раз, але очевидно, і південні держави, і інші держави також повинні мати власну думку про те, хто в цьому списку повинен опинитися", - сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що інструмент, керуючись яким були введені санкції, використовувався вперше, тобто після внесення прізвищ автоматично застосовуються санкції у відношенні майна і власності особи на території ЄС.

Нагадаємо, ЄС у вівторок оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їхню роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

У санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.